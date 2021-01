Uomini e donne: ripensamenti per Davide. Capolinea per Gemma e Maurizio

Gemma e Maurizio, la storia durante le feste giunge al capolinea

Manca poco al ritorno in onda di Uomini e Donne, a partire da giovedì 7 gennaio sempre alle ore 14.45. Intanto vediamo quali sono le anticipazioni tra Trono Over e Trono Classico. Brutto colpo innanzitutto per Gemma Galgani. Come era emerso il 26 dicembre, mentre erano al telefono, Maurizio improvvisamente aveva riagganciato, e oggi viene fuori che lo ha fatto dopo che qualcuno aveva suonato al campanello e che in particolare si trattava di una donna, come riporta Novella 2000 da Il Vicolo delle News. Sebbene poi Maurizio abbia spiegato si trattasse di un'amica alle prese con un brutto momento in famiglia rivoltasi a lui per un sostegno, Maurizio non ha voluto passare il Capodanno con Gemma, e alla fine ha preso la decisione di chiudere con Gemma.

Riccardo e Roberta avanti con la frequentazione. Giancarlo sente ancora Aurora

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne di oggi continuano con Riccardo e Roberta che hanno raccontato, come si legge su Novella 2000, di essersi sentiti e visti una volta alla settimana, e che intendono continuare a farlo per scoprire e capire i sentimenti reciproci.

Infine Giancarlo sta frequentando Alessandra, ma sente ancora Aurora. Mentre però definisce quella con Aurora "solo amicizia" nessuno sembra credergli sulla base del fatto che voleva trascorrere il Capodanno proprio con lei.

Davide rimanda la scelta. Sophie Codegoni bacia Giorgio, ma Matteo non la prende bene

Davide Donadei rimanda la scelta, ha dei ripensamenti. Davide ha chiarito con Chiara Rabbi dopo che, secondo Chiara, "non aveva fatto altro che guardare Beatrice Buonocore per tutta la puntata". Poi esce in esterna con Beatrice. Lei va all’hotel di lui e gli canta fuori dalla finestra “Te vojo bene assaje”.

Beatrice arriva però in studio titubante dopo aver visto il video del chiarimento con Chiara. Maria, inoltre la avvisa che Davide ha anche fatto un’esterna con Chiara dopo 4 giorni e dopo essere andato a casa di lei ha detto che "le mascherine sono davvero un problema, perché vorrebbe baciarla ma non può".

Maria spinge Davide a rivelare la sua scelta tra Chiara e Beatrice, ma le corteggiatrici lo fermano dicendo di non voler sapere per non essere influenzate. Chiara dice di essere disposta a non fare l'esterna, in modo che sia più facile per lui fare chiarezza dentro di sé. Davide alla fine sceglie di ballare con Beatrice che in lacrime lo sprona a darsi una mossa, perché "la situazione si è fatta insostenibile".

Concludiamo le anticipazioni sul trono classico con Sophie Codegoni che ha ricevuto un regalo da Matteo Ranieri, un quadro con tre foto delle loro esterne, durante il pranzo a casa sua, mentre nell’esterna con Giorgio, dopo la cena in casona, spegne le telecamere per baciarlo. Matteo non prende bene il bacio tra i due, e racconta a Maria che "per sfogarsi avrebbe chiamato prima la sorella e poi il suo migliore amico".