Usa, arriva Barbie con la sindrome di Down. "Passo avanti verso l'inclusività"

Usa, arriva sul mercato la prima Barbie con la sindrome di Down: "Un passo avanti verso l'inclusività"

La bambola più famosa al mondo è sempre più inclusiva, parliamo della Barbie prodotta dalla compagnia di giocattoli Mattel, che ha lanciato sul mercato la prima Barbie con la sindrome di Down.

Questo è l'ultimo tentativo del gigante Usa di rappresentare più donne possibili dopo la Barbie "curvy", come riporta anche tgcom24.it, da quella molto alta, quella bassina fino ad arrivare, in anni più recenti, alla bambola non udente, quella sulla sedia a rotelle e quella con una protesi alla gamba.

Mattel ha assicurato di aver lavorato a stretto contatto con la National Down Syndrome Society (NDSS) per garantire che la bambola rappresentasse accuratamente una persona con la sindrome di Down. La Barbie indossa anche una collana rosa che rappresenta le tre punte del 21esimo cromosoma, quello che causa la sindrome.