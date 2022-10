Valentina Ferragni single dopo 9 anni, perché si è lasciata con Luca Vezil

La fine della relazione fra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: la voce di una possibile crisi tra i due circolava da giorni, ma la conferma è arrivata solo martedì 11 ottobre. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati tramite una storia pubblicata su Instagram, identica per entrambi: "Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta".

La Ferragni e Vezil: un'estate separati

Questa estate, per la prima volta dall'inizio della loro relazione, gli influencer non avevano trascorso le vacanze insieme. La decisione, come raccontato da Luca su Instagram, era stata presa di comune accordo dopo che Vezil aveva ricevuto una proposta di lavoro all'estero:

"Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest'estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. Abbiamo deciso di goderci un tramonto, una cena, una serata speciale, vi condivido queste foto spettacolari scattate in cinque minuti mentre il sole andava giù, il resto della serata rimane e rimarrà nostro e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di km a partire da inizio settimana. Ti amo amore, tu sai".

Da quanto stavano insieme Valentina Ferragni e Luca Vezil

Quella tra Valentina Ferragni e Luca Vezil può essere definita una relazione storica, durata per ben 9 anni. Nel 2020, con un toccante post condiviso su Instagram, l’influencer festeggiava il settimo anniversario d’amore con il suo compagno definendolo “il futuro padre dei miei figli“.

Il motivo della rottura

Al momento non sono stati resi noti i motivi alla base della separazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, né sono arrivati commenti da Chiara e Francesca Ferragni. Quel che si sa è che le voci su una rottura tra i due si rincorrevano già dalla scorsa estate. La coppia aveva però smentito la crisi. Poi, evidentemente, qualcosa si è rotto.