Venezia col ticket: 110mila presenze, ecco quanti turisti hanno pagato

Venezia: 110mila presenze, 15mila turisti hanno prenotato e pagato il ticket

Primo giorno di sperimentazione del ticket per Venezia, al momento ammontano a circa 110mila le presenze in città, 15mila i turisti che hanno prenotato e pagato i 5 euro di contributo. Si registrano alcune code ai gazebo che vendono il ticket per chi arriva ancora sprovvisto del Qrcode che viene controllato a campione da 60 addetti distribuiti ai 7 varchi di accesso.

Molti anche i giornalisti stranieri presenti incuriositi dalla sperimentazione avviata dalla città. L’assessore al Turismo Simone Venturini si dichiara soddisfatto “dall’atteggiamento collaborativo degli stessi turisti che sono i primi ad aver capito lo spirito della nostra iniziativa”.

In mattinata ci sono state delle manifestazioni dei comitati cittadini contrari al ticket che per qualche minuto hanno bloccato le auto sul ponte della Libertà per dirigersi poi verso Piazzale Roma per entrare attraverso l’accesso dei giardini di Papadopoli animando qualche scaramuccia con la Polizia.

