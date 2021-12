Villaggi di Natale o tv? L'agenda delle feste per la famiglia

Cosa fare durante le feste di Natale con la propria famiglia

Il Gardaland Magic Winter a Castelnuovo del Garda (Verona)

Sarà aperto tutti i giorni, fino al 9 gennaio, Gardaland Magic Winter, l’evento invernale del famoso Parco divertimenti durante il quale suggestive decorazioni, spettacoli a tema e speciali attività animano un luogo magico nel quale trascorrere in allegria le festività natalizie. “Quest’anno è fortissima la voglia di vivere il Natale e immergersi nella magica atmosfera delle feste insieme agli amici e alla famiglia - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland - quindi noi siamo pronti ad accogliere i nostri Ospiti per una nuova edizione di questo evento sempre molto atteso che purtroppo lo scorso anno non si è potuto svolgere”.



Prezzemolo, accompagnato dai ballerini, accoglie i Visitatori con il “Welcome to Magic Winter” sulle note della canzone natalizia; lungo le vie del Parco, poi, meravigliosi alberi di Natale, simpatici pupazzi di neve, curiosi omini di pan di zenzero e scintillanti luci fanno entrare i Visitatori nel mood natalizio. Durante tutto il periodo sono disponibili le principali attrazioni - da quelle pensate per i più piccoli come Transgardaland Express alle family come Mammut fino alle più adrenaliniche come Raptor - ma la visita si arricchisce anche grazie a tanti coinvolgenti allestimenti e animazioni che accompagnano i visitatori nelle loro giornate. A Gardaland è possibile visitare il suo Magico Villaggio di Babbo Natale, rivisitato e ampliato dopo il successo delle scorse edizioni. Sempre apprezzata anche la visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine per l’occasione addobbato per il Natale e dove i bambini, circondati dai tanti pesci colorati, potranno scrivere e imbucare la loro letterina per Babbo Natale.

Appuntamento con Babbo Natale a Cinecittà World (Roma)

Sarà aperto fino al 9 gennaio anche il Villaggio di Natale di Cinecittà World, con il mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, si è acceso il percorso delle luminarie e otto nuove attrazioni a tema. All’arrivo nel parco, aperto il sipario, gli ospiti entrano nella Cinecittà Street addobbata a festa: luci d’autore illuminano le casette del mercatino di Natale dove sarà possibile assaggiare i sapori della tradizione e acquistare regali da mettere sotto l’albero. La giornata inizia con il Christmas Show alle 11: ballerini e attori di Cinecittà World danno il benvenuto al pubblico con uno spettacolo live sulle note di Jingle Bells e dei più bei canti natalizi. Un crescendo di spettacoli fino a sera, per una giornata piena di festa, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, nel grande Teatro 1, finalmente riaperto, per festeggiare insieme il periodo più magico dell’anno. Grande novità della stagione Polvere di Stelle - Il Festival delle luminarie: suggestivo percorso di luci natalizie d’autore che accompagna i visitatori tra animali fantastici, alberi colorati, decorazioni e effetti luce da gustare dal pomeriggio fino a sera. Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa fabbrica di Babbo Natale, in cui spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona.



Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Gli ospiti potranno divertirsi con quattro attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni, Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo ed infine Palle di neve, il playground invernale dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve tra amici. Nel parco del cinema non poteva mancare... il cinema di Natale: gli appassionati possono emozionarsi con il maxischermo ad acqua in Gocce di Cinema, le più belle scene dei film di Natale prendono vita su una parete d’acqua che si erge nella grande Piazza del Parco. Grandi emozioni e adrenalina da vere montagne russe, ma senza staccarsi da terra, con I-Fly, la Montagna russa virtuale: una volta indossati gli speciali visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo, il tutto .... a 30 centimetri da terra!

Il Christmas World all'Auditorum Parco della Musica (Roma)

Fino al 9 gennaio è possibile viaggiare tra le atmosfere natalizie di tutto il mondo attraverso un percorso espositivo dove saranno protagonisti i monumenti iconici delle città esplorate, realizzati artigianalmente dai più apprezzati artisti italiani del settore. Questo museo a cielo aperto è portatore di un rilevante messaggio sociale in quanto sollecita ad esplorare le tradizioni e favorisce l’incontro tra le peculiarità dei diversi paesi, raccontati attraverso installazioni artistiche, prodotti tipici e spettacoli culturali anche in lingua originale. In un momento storico in cui è stato difficile girare il mondo con i nostri bambini, l’obiettivo della manifestazione è quello di ricostruirne degli scorci, il più fedelmente possibile, in un fantasticante e visionario viaggio verso la ripartenza. Visitando Christmas World, è possibile rivivere i ricordi e gli affetti natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben, lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla tipica pista di pattinaggio sul giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. L’innovativo format, creato da Lux Eventi s.r.l., vede RDS nei panni di partner del progetto.

A Catania con gli artigiani siciliani

Fino al 24 dicembre presso Villa del Grado si svolgerà un Festival itinerante “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia che per Natale farà tappa a Catania, presso Villa del Grado (corso Italia n.209) dal 17 al 24 dicembre. Una meravigliosa location, immersa nel verde, di una splendida villa liberty degli inizi del ‘900 nel cuore di Catania per quella che si prospetta essere un’edizione da capogiro come le precedenti di Ortigia e Marzamemi: saranno trenta gli artigiani provenienti da tutta Italia che esporranno le proprie creazioni. Artigianato ma non solo. L’intento di questo festival itinerante, che fa tappa in tutta la Sicilia ma ha già la voglia di oltrepassare lo Stretto, è quello di proporre anche workshop e laboratori delle “Arti e dei Mestieri” per adulti e per i più piccoli, spaziando dalla pittura alla ceramica, dall’incisione al cucito creativo, dagli origami alla creazione di strumenti musicali. I laboratori, da allestire nel magico chiostro della Villa in pieno mood natalizio, si realizzeranno grazie alle collaborazioni con le più importanti realtà della città di Catania: tra gli ospiti, infatti, la Marionettistica dei F.lli Napoli, le associazioni Areasud (in partnership con il Festival Zampognarea) e Artea; non mancheranno gli spettacoli, le presentazioni dei libri e gli incontri con gli autori.

Vacanze invernali al Winter WOW di Milano

Le vacanze invernali stanno arrivando e il WOW Spazio Fumetto sta organizzando giochi, proiezioni e lezioni di fumetto, per insegnare ai ragazzi come ideare un personaggio e come impostare una tavola a fumetti. Il campus invernale Winter WOW, dedicato a bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni, si terrà nei giorni 28-29 dicembre e 4-5 gennaio, con la possibilità di iscriversi anche per una sola giornata.

Film e serie-tv delle feste su Netflix

Durante il periodo festivo, la popolare piattaforma propone grandi film come “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, candidato italiano come miglior film internazionale agli Oscar, il kolossal con un cast d’eccezione “Don’t Look Up” e la docu-serie inedita “Stories of a generation” con Papa Francesco, un commovente viaggio intorno al mondo tramite le storie dei protagonisti over 70. Ci sono anche nuove serie TV come “Incastrati”, un mix di comicità e crime con l’inconfondibile stile di Ficarra e Picone, l’attesissimo capitolo finale de “La Casa di Carta” e le nuove avventure di Geralt di Rivia nella seconda stagione di “The Witcher”. Senza dimenticare le divertenti commedie natalizie, tra cui “Love Hard”, e i titoli per bambini come “Un bambino chiamato Natale”. Dal 5 gennaio inoltre arriva “Quattro Metà” commedia corale diretta da Alessio Maria Federici, scritta da Martino Coli e interpretata da Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari.

Gigi Proietti è il Babbo Natale di Prime Video

Varie le novità della piattaforma di Amazon: la serie “The Ferragnez”, con gli immancabili Fedez e Chiara Ferragni, il documentario “Bayern FC – The Legend”, la sesta stagione di “Tampa Baes” e quella di “The Expanse”, la seconda di “Alex Rider” e nuovi film tra cui “Harlem”, “Encounter” e “Io sono Babbo Natale”, con la coppia d'eccezione formata da Marco Giallini e da un Gigi Proietti alla sua ultima interpretazione, prima della sua prematura scomparsa. Ricco il catalogo dei film natalizi, con “Last Christmas”, “10 Giorni con Babbo Natale”, “Dickens – L’uomo che inventò il Natale”, “Il peggior Natale della mia vita”, “Racconto di Natale”, “La banda dei Babbi Natale”, “Il Grinch” e diversi altri.

I programmi-tv per i più piccoli

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) c'è una programmazione ricca di speciali natalizi, film ed esclusive prime TV dedicate a tutta la famiglia per trascorrere delle feste indimenticabili. “Polar Express” di Robert Zemeckis, è un classico dei film natalizi. “Aspettando il Natale" è una selezione di film e speciali natalizi che andranno in onda tutti i giorni alle ore 19.35. Dal 20 al 24 dicembre alle 19.35 sarà la volta di una serie di appuntamenti speciali con le animazioni natalizie targate DreamWorks, un’imperdibile selezione da vedere con tutta la famiglia. Al via il 20 dicembre con “Buon Natale, Madagascar” e a seguire il 21 dicembre “Pinguini di Madagascar in Missione Natale”, mentre il 22 dicembre andrà in onda “Il Gatto con gli stivali: i tre Diablos”. Spazio alla magia il 23 dicembre con “Dragons – Il dono della furia buia”, speciale natalizio della saga Dragon Trainer in cui il giovane vichingo Hiccup si metterà sulle tracce dei dragoni, misteriosamente scomparsi prima delle vacanze invernali. Ultimo appuntamento con gli speciali natalizi targati DreamWorks il 24 dicembre con “Lo spettacolare Natale di Ciuchino”, per trascorrere una Vigilia indimenticabile insieme a Ciuchino, Shrek, Fiona e i piccoli orchi. Il 5 gennaio alle ore 19.35 torna, inoltre, uno dei personaggi più amati del canale: “Trenino Thomas: pronti per la Sodor Cup”, uno speciale a tema con protagonista la celebre locomotiva parlante che corre su e giù lungo i binari dell’allegra ferrovia.