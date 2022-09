"Viola come il mare", la nuova coppia Chillemi-Yaman solo sullo schermo

Francesca Chillemi e Can Yaman i nuovi protagonisti della fiction "Viola come il mare"

Dal 30 settembre andrà in onda la serie light crime, su Canale 5, ambientata a Palermo "Viola come il mare". I protagonisti sono l'ex Miss Italia Francesca Chillemi e l'ex fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman. La nuova fiction è tratta dal libro "Conosci l'estate" di Simona Tanzini e la sceneggiatura porta la firma di Elena Bucaccio con Silvia Leduzzi.

Le sei puntate sono coprodotte da Rti e LuxVide, società del gruppo fremantle, e diretta da Francesco Vicario. Francesca Chillemi intrepreta Viola, che arrivata in un giornale di Palermo dopo essersi laureata a Milano e aver lavorato a Parigi, per occuparsi di costume e società, diventerà invece giornalista di cronaca nera, lavorando a stretto contatto con l'affascinante ispettore capo Francesco Demir, come una sorta di profiler da serie tv americana, ma molto meno affidabile e più allegra. Viola ha una dote particolare: vede i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si chiama sinestesia, è la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi, che nel caso di Viola le permette di associare colori specifici alle emozioni delle persone, e per lei sarà un valore che farà la differenza.

Perchè il colore della persona che ha di fronte le racconta qual è il suo sentimento dominante in quel momento, la sua attitudine verso la vita, informazioni utili da conoscere, quando si sta cercando un assassino. Tutti i casi di omicidio a cui lavorerà saranno caratterizzati dalla presenza di un elemento ricorrente, un leitmotiv: l'insensatezza. Il suo viaggio a Palermo nasconde una ragione più importante e misteriosa: cercare il padre che non ha mai conosciuto e che, forse, è l'unica persona che può salvarla. Tra i casi di omicidio e la ricerca del padre, tra lavoro in redazione e la difficile collaborazione con Francesco, Viola scoprirà la vera anima di Palermo.

Francesca Chillemi e Can Yaman, un amore solo per la fiction

Da mesi, Francesca Chillemi e Can Yaman vengono spesso paparazzati insieme. In occasione, poi, del Festival del Cinema di Venezia per presentare la fiction tra le prime domande poste c'è stata: 'state insieme?'. I due non solo hanno smentito, ma Francesca ha sottoineato che è felicissima del rapporto che ha con il padre di sua figlia Stefano Rosso.