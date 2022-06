Wanda Nara allo specchio: selfie di spalle da urlo. Lady Icardi, FOTO-VIDEO

Wanda Nara e Icardi alle Maldive. Il selfie della showgirl allo specchio è spettacolare. Video

Wanda Nara è alle Maldive e regala ai suoi follower un mini video bollente: la showgirl è in forma fisica spettacolare. Mauro Icardi e la moglie si stanno concedendo un po' di relax ai Tropici, seconda meta delle loro vacanze dopo il viaggio in Africa. Tra qualche giorno poi per Maurito termineranno le vacanze e dovrà tornare a Parigi per l'inizio della stagione calcistica con la maglia del Psg.