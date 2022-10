Wanda Nara esce allo scoperto: "Sono innamorata di L-Gante", addio a Icardi

"Sono innamorata", Wanda Nara esce allo scoperto e si dichiara a L-Gante

Wanda Nara esce allo scoperto: "Sono innamorata". La modella e procuratrice ammette che con L-Gante, il rapper argentino 22enne, ha una relazione che va al di là del video che hanno girato insieme a letto e attualmente tra i più cliccati in rete.

Wanda Nara in un'intervista rilasciata a Revista Caras, con Elian ngel Valenzuela, vero nome del cantante, ha detto: "É una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme". Il giornalista le ha chiesto: "Staresti con uno come Elian?". Wanda ha risposto: "Sì, ovviamente, perché no?".

Mentre direttamente dalla Turchia, l'ex marito di Wanda Nara, Mauro Icardi a "La verità", dopo il servizio fotografico di lei con il rapper, ha tuonato: "É che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l'indifendibile. É lo zimbello del mondo intero con i suoi atteggiamenti".