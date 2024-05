Zuckerberg si regala un super yacht da 118 metri: il prezzo è mostruoso

Il super yacht di Zuckerberg è lungo 118 metri e dispone di 13 cabine extra lusso, campo da basket, piscina, eliporto e cinema

Mark Zuckerberg può sicuramente permetterselo ma ha destato un certo scalpore l'ultimo regalo che si è fatto l'amministratore delegato di Facebook. Si parla infatti di un super yacht chiamato Launchpad dalla lunghezza di 118 metri, campo da basket a prua, eliporto e un equipaggio di 48 membri. All'interno trovano spazio 13 cabine lussuosissime per ospitare fino a 26 persone oltre a sala cinema, salone di bellezza, palestra attrezzata. Gl interni sono stati realizzati da Zuretti, azienda leader nel settore dell'interior design per navi. Il prezzo è di circa 300 milioni di dollari.

L'imbarcazione è stata commissionata ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca Potanin, il secondo uomo più ricco della Russia, ma date le sanzioni internazionali è stato costretto a ritirare l'ordine. Lo yacht è rimasto quindi fermo in cantiere fino a quando le autorità hanno dato il via libera alla vendita a Zuckerberg. Launchpad negli ultimi giorni è stato avvistato a Port Everglades, Fort Lauderdale in Florida.