400 euro per un aperitivo: la disavventura di due turisti a Mykonos, in Grecia

Prezzo alle stelle per lo Spritz accompagnato da ostriche: la denuncia di due inglesi

Quattrocento euro per un aperitivo sono in effetti una cifra un po’ folle, anche se lo Spritz viene accompagnato da una dozzina di ostriche. Sullo scontrino monstre stanno litigando via social una coppia di inglesi, in vacanza in Grecia, e il titolare del bar di Mykonos, che difende le sue ragioni.

Alex e Lindsay, questo il nome dei turisti, accusano il locale di non aver mostrato loro un menù con i prezzi e di aver continuato a portare stuzzichini non richiesti al loro tavolo, fino all’amara sorpresa del conto finale.

Alle loro lamentele online ha risposto il proprietario del locale, Dimitrios Kalamaras, sostenendo che i prezzi erano regolarmente esposti sulle pareti e che bastava leggerli per capire che in effetti “non sono alla portata di tutti”.

“Nessun adulto sano di mente continuerebbe ad ordinare roba della quale non conosce il prezzo”, aggiunge, accusando inoltre Lindsay di aver cercato di sfondare come influencer facendosi pubblicità con queste accuse nei suoi confronti. “Tutti noi che lavoriamo nel settore dell’ospitalità purtroppo veniamo approcciati da questi ‘influencer’ che cercano di sbarcare il lunario pubblicizzando prodotti e servizi nei confronti dei loro follower e facendo pressioni sui locali per ottenere pasti gratis”.

Non è la prima volta che il locale di Kalamaras viene accusato di praticare prezzi troppo alti, ma lui replica che: “Ho verificato ogni critica ricevuta su TripAdvisor e il mio staff mi ha sempre assicurato di aver rispettato le regole. Allora ho usato lo stesso social per invitare tutti i futuri clienti a leggere bene menù e prezzi, quando vengono da noi”.