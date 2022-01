A Dolina (Trieste) guerra delle campane: vietate. Vescovo vs Procura

Dolina-San Dorligo della Valle, "campane sono troppo rumorose". La Procura dispone i sigilli, il vescovo: "Occupatevi di cose serie"

A Dolina-San Dorligo della Valle (Trieste), 5 mila e 800 anime, l'argomento del giorno è il sequestro delle millenarie campane perché "troppo rumorose" e quindi fonte di disturbo. Un sequestro che ha addirittura scomodato, riporta il Gazzettino, l'arcivescovo di Trieste, monsignor Gianpaolo Crepaldi.

La "guerra delle campane" ha schierato da una parte il vescovo e dall'altra la Procura di Trieste. Dopo diverse lamentele da parte di alcuni residenti, secondo i quali le campane disturbavano la quiete pubblica, e una petizione, la Procura del Tribunale dispone il sequestro delle campane, non mancando di suscitare lo stupore generale. Sebbene infatti le proteste per la rumorosità dei campanili non siano in sé una novità, non capita di frequente di arrivare ai sigilli, con tanto di nastro adesivo al quadro comandi della chiesa con l'atto della magistratura: "Sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria".

Dopo il provvedimento della Procura monsignor Giampaolo Crepaldi risponde con un comunicato. Il prelato fa notare, rivolgendosi alla Procura, che forse sarebbe meglio occuparsi di cose più serie, per esempio degli omicidi accaduti negli ultimi giorni a Trieste. "Si fa notare - scrive nel comunicato - che sono ben altre le priorità che riguardano drammaticamente il nostro territorio, come la serie di delitti efferati avvenuti in veloce e impressionante sequenza", e si dice inoltre dispiaciuto per il "clima ostile e discriminatorio verso persone e beni della comunità cattolica che non si sente adeguatamente tutelata da chi di dovere". Parole condivise anche dal sindaco di Dolina-San Dorligo della Valle.

A scatenare il braccio di ferro i rintocchi dell'orologio campanario della chiesa di San Ulderico Vescovo e Confessore, che a detta di alcuni abitanti erano molto numerosi e piuttosto molesti. Pare che i problemi iniziarono nel 2019, dopo che un fulmine colpì la parrocchiale danneggiando il sistema di suoneria e controllo dell'orologio.

