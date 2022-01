Lilly, "era lei, aveva un ciuffo chiaro". Avvistata 8 giorni dopo la scomparsa

Lilly, l'avvistamento: "Era senza mascherina, l'ho vista bene in faccia"

L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich continua e ogni giorno emergono nuovi fatti su questa vicenda ancora avvolta dal mistero. L'unica certezza è che il corpo ritrovato nel boschetto a Trieste è quello di Lilly, la donna di 63 anni scomparsa improvvisamente da casa e poi trovata senza vita con due sacchetti di plastica stretti al collo. Spunta una testimone, una donna - si legge sul Messaggero - che l'avrebbe avvistata 8 giorni dopo la scomparsa. Agli investigatori ha spiegato che "verso le 8.50-9" del 22 dicembre, mentre stava camminando nei pressi dell'ospedale Maggiore, "questa persona" le è passata accanto. "Era alle mie spalle" e avvicinandosi ha fatto un verso particolarmente nervoso, forte. Mi sono girata e le ho dato strada. Era da sola, è arrivata all'improvviso in velocità, mi ha superato e ha continuato a camminare. Io mi sono fermata in attesa dell'autobus mentre lei ha proseguito, senza attraversare la strada".

Secondo il racconto della testimone alle telecamere, - prosegue il Messaggero - questa persona indossava "pantaloni neri, un giubbotto corto imbottito, sportivo. Aveva una struttura molto magra e una sacca color tortora scuro a tracolla". Nei giorni successivi, ha riferito la testimone, "ho visto le foto della Resinovich sui social e mi sono resa conto che la donna che avevo visto era lei». "Il 27 dicembre sono quindi andata in questura". "Ho visto bene in volto la donna perché non indossava la mascherina - ha concluso - portava gli occhiali e aveva un ciuffo chiaro. Indossava un cappello".

