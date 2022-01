Lilly morta, ipotesi sequestro di persona: nuovi esami, esito tra un mese

Lilly morta, "decesso per scompenso cardiaco acuto". Pista dei farmaci

La morte di Liliana Resinovich resta avvolta nel più profondo mistero. La 63enne trovata senza vita, con due sacchetti stretti intorno alla gola, è Lilly. L'esito dell'autopsia ha confermato l'identità della vittima e il riconoscimento di fratello, marito e cugino non lasciano dubbi. Ma questa è l'unica cosa certa. Gli inquirenti non si vogliono sbilanciare su nessuna ipotesi: tutte le piste restano valide: anche quella del suicidio, si fa strada l'ipotesi "sequestro di persona". Si dovrà quindi procedere - si legge sul Piccolo - con nuovi esami più specifici. Ma i tempi si preannunciano molto lunghi: si parla di un mese per avere riscontro sui tossicologici. Il marito della vittima è stato interrogato sull'assunzione di farmaci da parte della moglie e con certezza ha escluso che la donna assumesse medicinali di qualsiasi tipo.

"Decesso per scompenso cardiaco acuto. Non sono stati rilevati traumi da mano altrui", questo il responso dei medici legali. Mentre gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal suicidio all'omicidio, spunta un retroscena inedito che riguarda il marito della vittima. Visentin alla polizia durante l'interrogatorio ha dato due versioni diverse su dove si trovasse quella mattina. La prima volta ha detto che era in giro in bicicletta per provare una nuova videocamera appena acquistata. Ma al ritorno dei poliziotti che volevano risentirlo sui fatti ha deciso di cambiare versione. "No, sono stato in laboratorio per due ore, dovevo affilare dei coltelli per i supermercati e le pescherie con cui lavoro".

