La Russia vieta gli spot gay di Dolce & Gabbana

Lo spot di Dolce & Gabbana con il bacio tra due ragazze potrebbe essere vietato in Russia, in seguito alla causa intentata dalla procura di San Pietroburgo.

L’iniziativa fa seguito a quella di Mikhail Romanov, deputato della Duma e componente del partito di Putin, Russia Unita, che ha intentato una causa contro i due stilisti italiani per un altro spot, nel quale a baciarsi sono invece due ragazzi.

Entrambi gli spot sono tratti dal filmato “Love is love”, diffuso in occasione dello scorso San Valentino e pubblicato a spezzoni sul profilo Instagram di Dolce & Gabbana a sostegno della benemerita attività di The Trevor Project nel prevenire i suicidi tra giovani Lgbt+.

Notificata il 14 maggio, la causa è attualmente sospesa fino al 7 giugno. Per la procura di San Pietroburgo il video contiene immagini che «negano i valori della famiglia e promuovono rapporti sessuali non tradizionali».