A San Benedetto del Tronto cena stellata per mille persone, ma è un flop

A San Benedetto del Tronto organizzata una cena stellata per mille persone, ma è flop. I clienti: "Vogliamo i soldi indietro"

"Tra il mare e le stelle": così è stata chiamata la cena gourmet di cinque chef stellati per mille persone che è andata in scena lo scorso 15 luglio sul molo di San Benedetto del Tronto. Sulla carta doveva essere un evento incredibile. Eppure, non tutto è andato per il meglio. Anzi, secondo quanto racconta il Gambero Rosso - che riprende i centinaia di commenti comparsi sotto l’ultimo post della pagina social dell'evento - si è trattato di un vero e proprio flop.

Le lamentele vanno dai tempi di attesa lunghissimi - “Un D.I.S.A.S.T.R.O. stellato. 1300 persone sedute dalle 21.00 e siamo ancora in attesa della seconda portata....” - al vino servito caldo - “Vini serviti mezz'ora prima del pasto e acqua calda” e “Vogliamo parlare dei vini caldi nessun vino DOC si sono vergognati per voi anche i sommelier…” - fino al servizio pessimo: “1-servizio imbarazzante, 2-inizio cena ore 21:30 ultima portata ore 2:00 (dolce mai arrivato), 3-bontà del cibo lasciamo perdere, ma quella è soggettiva”.