Abbattimento Orso MJ5, Fugatti firma il decreto. Attesa per Jj4

Trentino, arriva la firma di Fugatti per Mj5

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato nel tardo pomeriggio il decreto con il quale dispone la rimozione, tramite abbattimento, di MJ5, l’orso ritenuto responsabile dell’aggressione di un uomo avvenuta lo scorso 5 marzo in Val di Rabbi.Il decreto dispone l’identificazione genetica dell’esemplare, attraverso cattura preliminare, ed è motivato dalla necessità di garantire l’interesse della salute e della sicurezza pubblica, ai sensi della legge provinciale 9 del 2018.

Orsa Jj4, il ministro Pichetto Fratin: "L'animale va abbattuto"

Come ministro dell'Ambiente "mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto l'orsa Jj4 ma più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero" di orsi e per quanto riguarda Jj4 "c'è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell'Ambiente è l'Ispra. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell'Ispra che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all'abbattimento". Con queste parole il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a Mattino 5 ha ufficializzato la propria posizione. "In questo momento le condizioni sono queste - ha precisato - In merito a ciò che si è verificato negli anni scorsi - ha ricordato Pichetto - abbiamo le posizioni del Consiglio di Stato. In questo momento l'orsa è nello stesso luogo in cui si trovava quell'altro orso che doveva essere abbattuto 4 anni fa circa e che il Consiglio di Stato invece ha ritenuto di non far abbattere. Pertanto, aspettiamo".