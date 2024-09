Abusa della nipote 15enne in vacanza con lui: la giovane chiede aiuto alla madre su WhatsApp che lo fa arrestare

Lo zio di una 15enne abusa di lei mentre sono in vacanza insieme. Lei chiede aiuto alla madre su WhatsApp e lo fa arrestare

Una ragazza di 15 anni ha denunciato lo zio per violenza sessuale tramite un messaggio su WhatsApp. La giovane è stata molestata mentre era in vacanza con il 42enne residente a Sant'Agata dei Goti ed è riuscita ad avvertire via chat la madre. Il padre della 15enne e fratello dell'indagato ha sporto denuncia dopo aver appreso degli abusi alla figlia.

I carabinieri giunti sul posto con i genitori hanno trovata la giovane trovata in lacrime. L'uomo è stato tratto in arresto e ora è ai domiciliari. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, coordinata dal procuratore Aldo Policastro.