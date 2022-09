Abusava le madri dei suoi pazienti, medico assolto: "Farmaco lo alterava"

Assolto il medico che abusava delle madri dei suoi pazienti. La perizia: "Farmaco per il Parkinson lo alterava"

Nel luglio 2014 un medico è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali ai danni delle madri dei suoi piccoli pazienti. A distanza di tempo è arrivata la sentenza che lo ha assolto perché ritenuto incapace di volere e parzialmente capace di intendere al momento dei fatti.

La perizia certifica che ad alterare gli impulsi del medico era l'assunzione di un farmaco per la cura del Parkinson. Per il tribunale di Chieti, l'uomo non è dunque imputabile, ariportare la sentenza è Il Secolo XIX.



"Non è socialmente pericoloso", il medico nel frattempo è andato in pensione, non è ritenuto socialmente pericoloso perché quando il farmaco gli è stato tolto "non ha più avuto il discontrollo degli impulsi sessuali". Nel processo erano rimaste solo due delle nove parti civili costituite.