Accessi abusivi, l’inchiesta ora si allarga: tra gli indagati anche un uomo dei servizi segreti

Accessi abusivi, l’inchiesta ora si allarga

L'inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi abusivi è tutt’altro che conclusa. Come scrivono oggi Corriere della Sera, Messaggero e Repubblica tra gli indagati c'è anche un funzionario dei Servizi segreti.

Si tratta di una persona vicina al luogotenente Pasquale Striano, accusato come lui di accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazione di segreto. Si indaga sul secondo livello, sui mandanti - spiega Repubblica - "Sono tutt'ora in corso approfondimenti investigativi su più fronti volti a comprendere se Striano abbia agito per conto di uno o più soggetti", scrivono i pm.

I due paragrafi della lunga richiesta di arresto firmata dal procuratore Raffaele Cantone sono collegati e seguono l'uno all'altro: numerati 13 e 14 - si legge sulla Stampa - E basterebbero i titoli per spiegare come l'articolata inchiesta su manager politici e vip spiati sia tutt'altro che conclusa. Il primo recita: "I collegamenti di Striano con il Vaticano". Il secondo: "Possibili rapporti con i sistemi di sicurezza (i Servizi ndr)".

Crosetto: "Piena fiducia nei servizi"

"Ho letto oggi (ieri ndr), su alcuni quotidiani, assurde ricostruzioni e illazioni in riferimento a un mio esposto al procuratore Cantone nell'ambito dell'inchiesta sui dossier, inchiesta nata da una mia denuncia". E' quanto si legge in un comunicato stampa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, diffuso ieri.

"Mi ero limitato a evidenziare al procuratore capo di Perugia - spiega il ministro - come una notizia (irrilevante e anche falsificata) apparsa su un quotidiano non potesse che provenire dall'interno dell'Aise, trattandosi di questioni coperte dalla legge 124/2007 e quindi secretate. Su questa vicenda, di cui avevo informato i vertici del comparto, ho poi avuto totale e piena cooperazione. L'idea stessa che la mia sfiducia riguardasse l'organizzazione o i suoi vertici e' piu' ridicola che falsa". "Purtroppo - conclude il ministro - basta una sola mela marcia a fare danni. L'importante e' individuarle ed agire di conseguenza. Anche perche' l'esistenza di rapporti distorti tra servizi e informazione rappresenterebbe una minaccia reale all'assetto democratico. In Italia invece i servizi rappresentano un presidio di piena legalita' e democrazia che sa anche depurarsi quando serve".