Vicenza, 22enne accoltellato in famiglia,

Vicenza, 22enne accoltellato

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ferito nel corso di una lite in famiglia. E' accaduto a Dueville in provincia di Vicenza. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. A quanto si apprende, il giovane è ricoverato ma non versa in pericolo di vita.

Secondo quanto riporta l'Ansa, nell'abitazione dove è avvenuto il fatto risiedono il giovane, la sorella maggiore e la madre. Il padre da molti anni non vive con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni sembra che nessun componente del nucleo familiare sia l'indagato per tentato omicidio ma che si tratti di una quarta persona che si trovava in casa.