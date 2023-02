Acea, accuse misoginia all’ad Palermo. L'hostess: "Ci chiama con campanello"

Acea, accuse choc di misoginia all’ad Palermo. L'azienda: "Quereliamo"

Avrebbe parlato, a un mese di distanza dalla denuncia in forma anonima di episodi di misoginia in Acea, una delle donne che lavorano all’accoglienza. La lettera, recapitata il 4 gennaio scorso sul tavolo del presidente della multiutility, riporterebbe accuse piuttosto pesanti a carico dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo: "Pretende di essere servito e riverito dalla mattina alla sera con modalità di asservimento da terzo mondo riguardo il rispetto delle donne, le quali vengono sminuite a semplici serve. Usa un campanello per chiamarci".

E ancora, nel foglio dattiloscritto e non firmato "per paura di vendette che mi farebbero sicuramente perdere il posto di lavoro" – la donna si sarebbe rivolta proprio alla presidente Michaela Castelli per segnalare, in un italiano piuttosto incerto, "il comportamento del nuovo ad nei confronti delle hostess e dei dipendenti", a suo dire "viziato da razzismo maschilista".

Come riportato da Repubblica, che ha intervistato una delle operatrici in questione, "le ragazze adesso hanno perennemente l'ansia. Due hanno dato le dimissioni. Non siamo state ascoltate, né noi hostess né i dipendenti, chiedete il verbale dell'audit interno, non troverete né la mia né altre testimonianze. Ci hanno umiliato due volte, prima per il trattamento indegno che riceviamo e adesso perché tutti sanno e vedono ma si fa finta di nulla, mi sento morire, non è giusto e abbiamo paura".

Nel frattempo, la presa di posizione dell’azienda si muoverebbe nella direzione di una querela.