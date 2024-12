Addio a Paolo Benvegnù, lutto nel mondo della musica. Il cantautore aveva 59 anni

Lutto nel mondo della musica, addio a Paolo Benvegnù

Addio a Paolo Benvegnù. Il cantautore italiano è morto improvvisamente oggi: aveva 59 anni. L'annuncio è arrivato con una nota della famiglia, degli amici e dei collaboratori: "È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù. Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni".

Solo ieri sera, 30 dicembre, Paolo Benvegnù era stato ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni nel programma 'Via dei Matti n.0' su Rai3: la sua ultima storia su Instagram, pubblicata 23 ore fa, era proprio dedicata a questo.

La nota prosegue ricordando l'artista: "Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni. Vincitore della Targa Tenco 2024 con 'È inutile parlare d’amore' come 'Migliore Album in assoluto', aveva appena pubblicato 'Piccoli fragilissimi film - Reloaded' , una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto 20 anni".

Nato a Milano il 14 febbraio 1965, la sua carriera è stata un percorso eclettico che ha spaziato dal rock alternativo al teatro, includendo anche prestigiose collaborazioni. La sua storia artistica inizia nel 1993 con la fondazione degli Scisma, gruppo seminale dell'alt-rock italiano. Con loro pubblica tre album: 'Bombardano Cortina' (1995), 'Rosemary Plexiglas' (1997, vincitore del Premio Ciampi) e 'Armstrong' (1999), gli ultimi due con Emi/Parlophone. Gli Scisma si esibiscono in numerosi concerti in Italia e in Europa.

Dopo lo scioglimento degli Scisma nel 2000, Benvegnù intraprende un percorso eclettico. Si dedica al teatro come attore e musicista, collaborando con la Compagnia Mannini-Dall’Orto di Firenze in 'Pinocchio' e partecipando al 'Presepe Vivente Cantante' con Stefano Bollani e David Riondino. Inizia anche l'attività di produttore per artisti italiani ed europei, tra cui Perturbazione, Terje Nordgarden e Brychan. Parallelamente, scrive e compone per nomi importanti della musica italiana come Mina, Irene Grandi e Marina Rei, e continua a esibirsi dal vivo con artisti del calibro di Marco Parente, Tuxedomoon e Otto’P’Notri.

Il 2004 segna il suo esordio solista con l'album 'Piccoli Fragilissimi Film', anticipato dal singolo 'Suggestionabili'. Il tour successivo, con oltre 150 date, viene premiato come Miglior Tour 2004 al Mei. Da allora, pubblica 8 Lp e diversi Ep, ottenendo cinque candidature alla Targa Tenco. Nel 2008 esce l'Ep '500' e nel 2009 partecipa, insieme a Marco Parente, al progetto 'Proiettili Buoni', che dà vita a un album e a un tour. Seguono gli album 'Hermann' (2011), 'Earth Hotel' (2014) e 'H3+' (2017), entrambi pubblicati per Woodworm. Benvegnù continua a esibirsi in Italia e in Europa, portando anche all'estero, grazie agli Istituti Italiani di Cultura, il progetto musicale-letterario 'I Racconti delle Nebbie'.

Nel 2020 pubblica 'Dell'odio dell'innocenza' e nel 2021 'Delle inutili premonizioni vol. 1', una raccolta acustica dei suoi brani più significativi. A giugno 2022 esce 'Delle inutili premonizioni vol. 2', che rivisita in chiave acustica brani emblematici della new wave degli anni '80. Nell'aprile 2023 pubblica l'Ep 'Solo fiori', contenente l'inedito 'Non esiste altro' con Malika Ayane, brano che lo porta in finale alle Targhe Tenco.

Il 2024 è stato un anno di grandi riconoscimenti: pubblica l'album 'È inutile parlare d'amore' (con Brunori Sas e Neri Marcorè), vince la Targa Tenco come Miglior Album in assoluto e si classifica secondo nella categoria Miglior Canzone con 'L'Oceano' feat. Brunori Sas. E a ottobre ha celebrato i vent'anni del suo esordio solista con 'Piccoli Fragilissimi Film - Reloaded', una nuova versione dell'album con la partecipazione di artisti come Paolo Fresu, Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Fast Animals and Slow Kids, La Rappresentante di Lista, Motta, Appino, Dente e Lamente.