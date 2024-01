Addio Beckenbauer, ecco a chi andrà l'eredità da 160mln del campione tedesco

Morte Beckenbauer, a chi andrà l'eredità?

Franz Beckenbauer, noto come il "kaiser" del calcio tedesco, non è stato solamente una leggenda sportiva, ma anche un acuto uomo d'affari. Con la sua recente scomparsa, avvenuta lo scorso 7 gennaio all'età di 78 anni, il campione lascia un ingente patrimonio, stimato intorno ai 160 milioni di euro, e accuratamente delineato nel suo testamento, redatto a febbraio 2023. Come riporta il Corriere della Sera, la metà di questa cifra è rappresentata da investimenti immobiliari in Germania e Austria. Tra questi, spiccano la sua lussuosa residenza a Salisburgo e la casa di Kitzbuehel, affacciata direttamente sulle piste da sci della celebre stazione sciistica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco "Bunte", il testamento è stato redatto a seguito del peggioramento delle condizioni di salute dell'ex difensore, campione del mondo nel 1974 come calciatore e nel 1990 come allenatore della nazionale tedesca. Tra gli eredi figura la terza moglie Heidi, di 59 anni, ma anche i figli Joel e Francesca, di 23 anni. Nonostante non siano menzionati esplicitamente nel testamento, anche i figli maggiori Thomas e Michael, entrambi finanziariamente indipendenti, avranno diritto alla loro parte.

L'ampio patrimonio di Beckenbauer non si limita però alle proprietà immobiliari. Tra i suoi beni si contano anche due barche, di cui una elettrica in legno, e uno stabilimento balneare sul lago Wolfgang, vicino a Salisburgo. Inoltre, il Kaiser aveva anche riacquistato la sua Mercedes 450 SEL, rubatagli nel 1976. La carriera di Beckenbauer è stata costellata di successi e guadagni significativi. Esempio ne è il contratto triennale firmato nel 1976 con il New York Cosmos, del valore di 7,4 milioni di euro, oltre a numerosi contratti di sponsorizzazione con importanti brand internazionali. Questi accordi sono stati stipulati durante il periodo in cui Beckenbauer ricopriva ruoli dirigenziali e di funzionario.