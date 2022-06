Adidas porta una balena sui Navigli

Una balena è apparsa nelle acque dei Navigli, Adidas lancia una nuova iniziativa

Adidas porta una balena nei Navigli, l’iniziativa è firmata da Tcommunication, action agency appartenente a Tcom Group e nasce per promuovere ‘Run For The Oceans’. Questo progetto globale permette a tutti di fare la propria parte nella lotta contro l’inquinamento dei mari. Quindi Adidas porta una balena nei Navigli, da sempre animale simbolo della lotta per la protezione degli oceani.

L’installazione è promossa da Adidas, è posizionata nello specchio acqueo della Darsena, riproduce un cetaceo semi sommerso di circa 30 metri di lunghezza. In particolare, l’installazione è patrocinata dal Comune di Milano, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al tema della sostenibilità ambientale e si inserisce all’interno di ‘Run For The Oceans’, progetto globale fondato da Adidas e Parley for the Oceans, la più grande organizzazione ambientale mondiale impegnata nella protezione degli oceani.

Fabrizio Rametto, ceo di TCommunication, afferma: “Con la nostra installazione abbiamo voluto mettere in luce in chiave provocatoria uno dei principali problemi degli oceani, ovvero i rifiuti di plastica. La balena, infatti, ha dovuto abbandonare il suo habitat naturale per trasferirsi temporaneamente nella Darsena e chiede supporto alla città per tornare alla sua casa . La plastica rappresenta una delle peggiori minacce per le specie marine e la nostra speranza è di porre l’attenzione sul problema, spingendo quanta più gente possibile a partecipare all’iniziativa Run For The Oceans, così da supportare la lotta contro l’inquinamento”.

Fino al 8 giugno, infatti, scaricando l’app dedicata al running di Adidas e iscrivendosi a Run For The Oceans sarà possibile dare il proprio contributo. Per farlo basterà dedicare del tempo a un’attività sportiva (dalla camminata alla corsa, fino al tennis o al calcio) dove e quando si vuole, tracciandola tramite l’app. Ogni 10 minuti di sport adidas e Parley ripuliranno le spiagge da rifiuti equivalenti al peso di una bottiglia di plastica. Sempre in Darsena si potrà vivere un’esperienza immersiva all’interno dell’Ocean Box, un’installazione esperienziale che permetterà di toccare con mano la bellezza degli oceani, correndo tra i fondali, circondati dalle balene.

