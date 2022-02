"Adotta una bolletta", la colletta pubblica di Firenze per aiutare gli anziani

Firenze, nasce l'iniziativa "Adotta una bolletta" per sostenere nelle spese energetiche gli anziani over 65. Raccolti oltre 5 mila euro

Più di 5mila euro versati in meno di due giorni: così i fiorentini hanno risposto all'iniziativa "Adotta Una Bolletta" della Città di Firenze e Fondazione Montedomini. La raccolta fondi denominata “Adotta Una Bolletta” è stata ideata per aiutare gli anziani over 65 in difficoltà a pagare le bollette delle utenze domestiche, "nuova emergenza sociale causata dall'impennata del costo dell'energia". Tutti i cittadini e le imprese di buona volontà possono effettuare una donazione, la quale parte da un minimo di 1 euro fino al massimo di 1.000 euro.

Leggi anche: