Aggredito da un orso in Abruzzo, l'audio choc alla moglie: "Amore, aiuto"

"Aiuto, sto per essere ucciso da un orso": l'audio choc di Antonio Rabbia alla moglie

Antonio Rabbia, ingegnere di Ausonia, a fine dicembre 2022 è stato aggredito da un orso in Abruzzo. Mentre passeggiava in una zona di montagna aperta al pubblico, nella Valle di Comino, si è trovato faccia a faccia con l'animale che lo ha aggredito, azzannandolo all'addome. In un audio apparso su diversi siti si sentono le urla del giovane rivolte alla moglie: "Aiuto, sto per essere ucciso da un orso. Vi amo tutti".

"Non appena ho sentito quanto accaduto a quel povero runner ucciso da un orso in Trentino, sia per me che per la mia famiglia si è riaperta una ferita. Penso continuamente a quanto sono stato fortunato e a quanto sia stato a un passo dalla morte. Una morte orribile", ha dichiarato Rabbia.