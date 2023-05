Aggressione alla prof, il "nerd solitario" 16enne e quelle ferite autoinflitte

Abbiategrasso, l'interrogazione e quel "mi dia altri 5 minuti"

Resta ricoverata in ospedale la professoressa che è stata accoltellata ieri mattina da uno studente di 16 anni in una scuola ad Abbiategrasso in provincia di Milano. Sarebbero state le sei note sul registro ricevute a scatenare la rabbia del ragazzo e a portarlo ad accoltellare Elisabetta Condò, 51 anni. Che si trova ora in prognosi riservata. Lui, il 16enne che in classe ha portato anche una pistola giocattolo, è ora ricoverato in Neurpsichiatria al San Paolo di Milano. Il ragazzo si è anche autoinflitto dei tagli. "Rischiava il 5 in condotta e il debito in Italiano e Storia", spiegano i compagni che lo descrivono come "un po' nerd e solitario". Secondo la ricostruzione circolata Condò sarebbe stata accoltellata di sorpresa nella scuola di via Luigi Einaudi mentre passava tra i banchi, all'inizio della lezione.

Aveva appena superato la fila dove siede lo studente quando il ragazzo ha estratto dallo zaino un pugnale da caccia e la pistola giocattolo prendendola alle spalle. Erano circa le 8.10. Lei è scappata con l’aiuto di altri alunni mentre in aula si scatenava un fuggi-fuggi. Il ragazzo ha minacciato i compagni con la pistola e li ha costretti a uscire dalla classe. Si è seduto in fondo alla classe e ha appoggiato su un banco coltello e pistola. Lì ritrovati e sequestrati. "Ho sentito urlare tutti, mi sono girato e ho visto che brandiva un grosso pugnale, cominciando a colpire la prof da dietro", racconta un compagno di classe. "Alla spalla, al braccio, senza urlare, senza dire niente, non era agitato, sembrava non avere emozioni".