Insetti? Addio alle zanzariere. Da Ikea un'idea rivoluzionaria

Tende con tessuto in rete trasparente che filtrano la luce



Le alte temperature fanno emergere gli insetti e iniziano ad entrare nelle nostre case. Mosche e zanzare sono molto comuni in questa stagione dell’anno e possono diventare molto fastidiose, quindi è normale cercare trucchi per liberarsene. In Ikea sanno quanto può essere fastidioso avere una zanzara in casa e per questo il gigante svedese ha lanciato un prodotto meraviglioso che sostituisce le zanzariere. Si tratta di questo invento che sta spopolando nelle vendite.

Ikea - scrive il sito internet www.stopandgo.tv - è la regina delle soluzioni ai problemi che possono sorgere in casa e quando arriva il bel tempo ne sorgono alcuni come la presenza di insetti e altri animali, attirati dal calore. Ma il negozio svedese si dà da fare per creare opzioni che realmente rappresentino un sollievo per la sua clientela e ci riesce con grande successo.

Le tende di Ikea che sostituiscono le zanzariere

Si tratta delle tende LILL a rete, una meraviglia di tende con tessuto in rete trasparente che filtrano la luce, mantengono la privacy da sguardi indiscreti, ma ti permettono di vedere l’esterno e, anche molto importante, impediscono il passaggio degli insetti poiché hanno la funzionalità delle zanzariere essendo in tessuto a rete. Attualmente hanno un prezzo di soli 6,99€ per il paio, il che senza dubbio è un’ottima occasione che non si può lasciare scappare.

Queste fantastiche tende a rete di Ikea hanno una misura di 280 cm di larghezza e 300 m di lunghezza (ciascuna delle due incluse) e possono essere tagliate facilmente alla misura desiderata, senza perdere stile né funzionalità, senza bisogno di fare l’orlo. Nella parte superiore hanno una tasca in modo da poterle appendere facilmente e direttamente alla barra. Il peso di ogni tenda è di 400 grammi.

Un’altra grande vantaggio di queste tende è che sono realizzate al 100% in poliestere riciclato, ed è importante tenere presente che si riducono al massimo del 2%. Dovresti considerare le seguenti raccomandazioni del produttore per la loro cura:

Lavaggio in lavatrice al massimo a 40ºC, programma moderato.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice, solo all’aria.

Stirare a bassa temperatura, al massimo a 150ºC.

Non eseguire la pulizia a secco.