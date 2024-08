Alain Delon, funerali blindati per l'attore: migliaia di fiori ma solo una cinquantina di persone

Montagne di mazzi di fiori davanti ai cancelli della dimora di Alain Delon, a Douchy, per dare l'ultimo saluto alla leggenda del cinema mondiale, scomparso domenica all'età di 88 anni. Nonostante i funerali privati, riservati a meno di una cinquantina di persone, tante persone sono accorse a rendere un omaggio personale, a portare un fiore o a lasciare un biglietto al Tancredi del Gattopardo. E i due figli Anthony e Alain-Fabien, nonostante la riservatezza delle esequie, come disposto dall'attore, sono usciti a salutare la folla prima della cerimonia. Si sono soffermati a leggere i messaggi e a guardare i fiori, hanno ringraziato il pubblico e sono poi rientrati tra gli applausi.

L'attrice 86enne Claudia Cardinale ha rinunciato ad essere presente alle esequie "a causa del troppo dolore", ha fatto sapere tramite il suo agente.

C'è chi, tra i fan, che da giorni passano davanti alla tenuta per un saluto, ha guidato per ore per lasciare un quadro fatto a mano dedicato all'attore: un collage di foto del cane di Alain Delon, Loubo, che alla fine non sarà soppresso, come desiderava il suo padrone. "Sono una amante degli animali e Alain era il mio doppio. Non potevo non essere lì", ha detto Nathaly, l'autrice dell'omaggio, prima di inginocchiarsi davanti ai mazzi di fiori per pregare nel caldo soffocante. Nella parte superiore della recinzione nera dei cancelli ci sono le iniziali AMD, che sta per Alain Delon e Mireille Darc, l'ultimo grande amore del 'Samurai'. "Lei lo ha amato fino alla sua morte e ha sempre detto cose meravigliose su di lui", le parole di un'altra fan accorsa a Douchy.

I tanti fan radunati davanti ai cancelli della tenuta Douchy hanno osservato un minuto di silenzio alle 17, orario indicato per la sepoltura dell'attore francese, al termine del quale hanno intonato in coro il brano 'Paroles, Paroles' cantato da Dalida e Alain Delon. "Proprio in quel momento ha iniziato a piovere, come per ringraziarci, e due minuti dopo c'era il sole. Alain ci ha ringraziato per il nostro tributo", ha confidato a Bfmtv un'ammiratrice. "Ha asciugato le nostre lacrime con il ritorno del sole", ha detto un altro fan.