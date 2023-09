Alatri, frontale choc in diretta Facebook: grave una bimba- VIDEO

Alatri, il tentato omicidio in diretta Fb. Frontale da brividi e tutto immortalato

Dalla diretta Facebook all'accusa di tentato omicidio, una live sui social si trasforma in dramma per un uomo di origini magrebine residente ad Alatri in provincia di Frosinone. Ha provocato un gravissimo incidente nel quale è rimasta ferita una bimba. La sua vettura ha invaso l'altra corsia e si è scontrato frontalmente con macchina condotta da una donna e con a bordo i figli, un bimbo di 10 anni e una bimba di sei.

Il dramma è avvenuto lungo la provinciale Santa Cecilia, nella frazione di Tecchiena. Nel video, ora acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri, viene immortalato l'intero tragitto a tutta velocità della berlina e l'impatto terribile contro l'altra vettura. Poi lo schermo si rompe ma la diretta non si ferma e in centinaia ascoltano le grida disperate di una donna che chiede aiuto e il pianto di una bimba.