Alba Adriatica, fulmine sulla spiaggia piena di turisti: tre feriti, due donne gravi

Poco dopo mezzogiorno un fulmine è caduto tra gli ombrelloni della spiaggia libera tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana ad Alba Adriatica (Teramo). A quell'ora c'era tantissima gente al mare. I villeggianti hanno udito un fortissimo boato e la scarica del fulmine. Sul posto ci sono i sanitari del 118 impegnati nelle manovre di rianimazione. Sono rimaste ferite tre donne: due abruzzesi e una turista belga e non francese, come si era appreso in un primo momento. La più grave è una bagnante di Alba Adriatica, 41 anni, andata in arresto cardiaco: è stata soccorsa in elicottero e trasferita all'ospedale ‘Giuseppe Mazzini’ di Teramo in condizioni gravissime. La donna è stata intubata e ricoverata in Rianimazione.

La bagnante belga, 64 anni, ha riportato la paralisi temporanea delle gambe, poi ha avuto un infarto e si è aggravata: è ricoverata a Teramo in prognosi riservata. La terza ferita, 44 anni, anche lei colpita alle gambe dalla scarica del fulmine, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova (Teramo): non è grave. Altri bagnanti sotto choc si sono presentati alla guardia medica e ai pronto soccorso della zona. Sulla sabbia il fulmine ha scavato una specie di buca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.