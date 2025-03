Alcolock: ecco dove si monta, come funziona e quanto costa. La cifra è da capogiro

Alcolock: cos'è, quanto costa e per chi è obbligatorio l'etilometro che blocca il motore se si ha bevuto

Tra le novità del nuovo codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre c'è anche l'alcolock, un dispositivo che impedisce di guidare se si è sotto l'effetto dell'alcol. Si tratta di un etilometro installato in auto, bus e camion in cui il conducente deve soffiare. Solo se il tasso alcolemico è pari a zero è possibile avviare il motore.

Il dispositivo è già in uso in diversi Paesi europei per alcune categorie di lavoratori come autisti di scuolabus, van commerciali e mezzi pesanti o per chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza.

L'installazione dell'alcolock sarà obbligatoria per tutti coloro che sono stati condannati a pena definitiva per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l. Il dispositivo dovrà quindi essere a bordo del proprio mezzo per i 2 anni successivi alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Nel caso in cui, invece, il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 gr/l, l'obbligo si estende ai 3 anni successivi alla sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Non solo, i condannati per guida in stato di ebbrezza ritorneranno allo stato di neopatentato con un codice sulla patente.

L'alcolock si può installare solo presso le officine autorizzate a un prezzo di almeno 2.000 euro. Sono poi previste sanzioni amministrative e la sospensione della patente per chi guida senza dispositivo, manomette o altera i sigilli apposti sull'etilometro o guida con un tasso alcolemico superiore a 0,1 gr/l.

Il decreto in merito all'alcolock è stato notificato all'Unione Europea dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà in visione per 90 giorni. Se non ci saranno osservazioni, entrerà in vigore a luglio.