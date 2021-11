Alec Baldwin incidente, sceneggiatrice accusa: "Giocava alla roulette russa"

"Alec Baldwin, incidente con la pistola? Giocava alla roulette russa", la sceneggiatrice di Rust Mamie Mitchell ha sporto denuncia contro l'attore statunitense

Non era previsto che Alec Baldwin sparasse durante le riprese di "Rust", quando sul set l’attore colpì uccidendola la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Per Mamie Mitchell, la sceneggiatrice che dopo l’incidente chiamò la polizia, la sceneggiatura non prevedeva che l'attore sparasse. Mitchell ha portato in giudizio Baldwin, il suo avvocato ha accusato l'attore di aver giocato alla roulette russa quando ha sparato con la pistola senza prima controllarla.

Baldwin e i produttori del film, che sono stati anche citati nella causa, non hanno ancora commentato, mentre nessuna accusa penale è stata intentata, dato che le autorità stanno ancora indagando sulle riprese del 21 ottobre sul set del film western.

Secondo la Mitchell la sceneggiatura richiedeva tre inquadrature ravvicinate: una degli occhi di Baldwin, un’altra di una macchia di sangue sulla spalla e una terza del busto, "mentre con la mano raggiungeva la fondina per prendere la pistola. Ma nessuna scena in cui Baldwin o qualsiasi altra persona avrebbe dovuto sparare”.

L’avvocato della Mitchell, Gloria Allred, ha descritto in conferenza stampa il comportamento di Baldwin e dei produttori del film come "spericolato", accusandoli di non aver seguito i protocolli di sicurezza. "L'attore – ha aggiunto - ha scelto di giocare alla ‘roulette russa’ quando ha sparato con una pistola senza controllarla o senza che l'addetto alla sicurezza lo facesse in sua presenza. La possibilità di lesioni o di morte erano una conseguenza probabile".

"Rivivo la sparatoria e il rumore dell'esplosione della pistola più e più volte", ha detto alla stampa la Mitchell, che, secondo quanto riferisce, si trovava a poco più di un metro di distanza da Baldwin quando l'attore ha sparato e che gli chiederà il pagamento di danni per le conseguenze emotive che i fatti di cui è stata testimone le avrebbero cagionato.