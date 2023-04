"Alexa, svelami dove si trova Marco". Così ha scoperto che era dall'amante

Alexa e quella domanda "scomoda". Così è scoppiata una coppia

Alexa ha fatto scoprire un tradimento. Una ragazza milanese non ha impiegato molto tempo a scoprire che il suo compagno non era dove diceva di essere ma dalla sua amante, cosa di cui la giovane sospettava ma non aveva prove. "Dove si trova Marco?". Ad Alessia - si legge sul Mattino - è bastata una domanda ad Alexa per scoprire il tradimento del fidanzato. La ragazza, che vive a Milano insieme al partner, ha così saputo che lui era dall'amante. Una relazione che sospettava da tempo. Per questo ha chiesto allo strumento (sviluppato dall'azienda statunitense) dove fosse il ragazzo. E a quel punto è arrivato il colpo di scena. Era da chi temeva: un'altra donna. Perché? Il cellulare di Marco era collegato al famoso apparecchio elettronico e la giovane gli ha chiesto di conoscere l'ultima posizione.

Non contenta, - prosegue Il Mattino - ha anche domandato altro. E sono arrivate le conferme. Alessia ha chiesto ad Alexa anche di leggere gli ultimi messaggi del ragazzo. "Ci vediamo tra poco da me, tesoro". Le parole che lo strumento ha letto alla fidanzata. Che così ha scoperto la verità. Va fatta però una precisazione. I nomi, per motivi di privacy, sono volutamente di fantasia. Ma l'episodio è realmente accaduto. Chi spia i messaggi del partner cosa rischia? Il comportamento può essere qualificato come reato. La Cassazione è arrivata a questa conclusione in relazione a un caso simile. Ovvero quando il partner fornisce credenziali di accesso all'account di posta elettronica, ma le stesse vengono utilizzate in un’occasione successiva e senza autorizzazione. La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi.