Allarme salmonella nel salame. Ritirati alcuni lotti dai supermercati, ecco quali sono

Lo scorso 24 novembre, il Ministero della Salute ha ritirato dal banco frigo dei supermercati di un insaccato molto amato dagli italiani, si tratta del Salame Campagnolo Gourmet del marchio SMAPP. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto commercializzato è SMAPP S.P.A. (nei Punti Vendita ALDI Srl).

Segue la denominazione di vendita esatta, il numero del lotto di produzione, le date di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita dei prodotti a marchio Smapp ritirati dal commercio. Salame Campagnolo: numero di lotto 3568, data di scadenza o termine minimo di conservazione vario e unità di vendita rappresenta dalla pezzatura da 270 grammi.

In tutti i casi, il motivo del richiamo è sempre un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione se già acquistati e presenti in casa e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.