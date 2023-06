Alluvione Cesena, botte da orbi tra sindaco Pd-FdI: conta dei danni non torna

Quali sono le opere colpite dall’alluvione di maggio? Il primo nodo che dovrà sciogliere il generale Figliuolo. Liste gonfiate o è tutto in regola?

Settimane fa la conta dei danni dell’alluvione in Romagna. Ammonterebbero a 8,8 miliardi di euro, secondo la Regione guidata da Stefano Bonaccini, ma dal governo chiedevano l’elenco degli interventi supervisionati dall’ente locale visto che è sorto il dubbio che alcune frane ed edifici danneggiati inseriti lo fossero già in precedenza. Maggio ha peggiorato la situazione o quei siti non sono stati danneggiati dall’ultimo alluvione? Le risorse disponibili, il denaro pubblico, non si trova sotto un cavolo.

Sarà questo uno dei primi snodi in cui dovrà districarsi il neo commissario per la ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo che dovrà valutare se intervenire caso per caso e in quali contesti strategici. La tensione sulla conta dei danni si sta ripetendo in queste ore a Cesena, dove si è recato durante la sua visita alle zone alluvionate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.