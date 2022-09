Alluvione Marche, i morti salgono a 11, due dispersi. Nuova allerta gialla

Alluvione nelle Marche, i vigili del fuoco a Senigallia riaprono la linea ferroviaria

Anche l'ultima vittima dell'alluvione nelle Marche rintracciata dai Vigili del Fuoco è stata identificata: si tratta di uno dei dispersi che il personale impegnato stava cercando di rintracciare. Il bilancio complessivo pertanto è di undici persone decedute e due dispersi per i quali continuano le operazioni di ricerca". Lo fa sapere in una nota la Prefettura di Ancona.

"Il C.C.S. della Prefettura continua a riunirsi interfacciandosi con la Sala Operativa Unificata della Regione Marche in raccordo con il Presidente della Regione e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Sono attualmente impiegati sul territorio centinaia di uomini delle Forze dell'Ordine fra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza anche con compiti di antisciacallaggio. E' stato disposto sul territorio l'arrivo dei reparti di sommozzatori delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco; sono in arrivo rinforzi delle Squadre Operative di Intervento dei Carabinieri; la Polizia di Stato ha ottenuto l'intervento del Reparto Anticrimine e del Reparto mobile di Senigallia".

"La Guardia di Finanza, come i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ha messo a disposizione elicotteri per il sorvolo delle zone interessate dall'alluvione che potranno essere messi in campo non appena le condizioni metereologiche attualmente ancora avverse lo consentiranno", conclude la Prefettura.

Alluvione nelle Marche, il sindaco di Pesaro: "Nuova allerta, state in casa ai piani alti"

"Lasciate i piano terra e salite ai piani superiori, non sostate sotto piante o stabili pericolanti e se potete restate in casa": è l'invito, sotto forma di ordinanza, che da alcune ore ha diramato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, alla sua popolazione a causa dell'allerta gialla diramata dalla Protezione civile sul fronte maltempo.