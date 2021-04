Anche al Funerale del Principe Filippo, William e Harry sono in guerra - FOTO

Il funerale del Principe Filippo sarà una cerimonia privata, come da ultime volontà del Duca di Edimburgo, ma con una notevole ribalta televisiva: Sky Tg24 lo seguirà domani, sabato 17 aprile, con una lunga diretta dalle 15.30 alle 17.00.

Non saranno funerali di Stato e ci saranno appena trenta persone al seguito del feretro. Assente giustificata la ribelle Meghan Markle, che essendo in gravidanza si è vista sconsigliare dai medici il volo transoceanico. Una buona scusa per evitare l’imbarazzo di trovarsi spalla a spalla con gli altri membri della famiglia Reale, che nella famosa intervista con Oprah Winfrey ha apertamente accusato di razzismo e mancanza di empatia.

Il fatto che il clima sia ancora molto teso si capisce anche dal fatto che Harry non sarà accanto a suo fratello William: tra i due, per separarli prudenzialmente, ci sarà il cugino Peter Phillips, primogenito di Anna (secondogenita di Elisabetta e Filippo).

Il cerimoniale, approvato dalla Regina anche nelle virgole, prevede che nessuno sia in divisa militare e che il feretro venga trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di una Land Rover, che Filippo amava particolarmente e che è stata trasformata in bizzarro carro funebre su progetto dello stesso duca di Edimburgo.

Elisabetta, quasi 95enne, attenderà in Chiesa l’arrivo del corteo, guidato dall'erede al trono Carlo, affiancato da Anna. Alle loro spalle gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, e più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia, William e Harry, ma, appunto, separati dal cugino.

Per quanto il dolore per la scomparsa di Filippo, figura apprezzata per la sua discrezione, unisca tutto il Regno Unito, a casa Windsor nemmeno in questo frangente si smette di litigare. In questo ambiente, tanto aristocratico quanto nervoso, c’è anche un italiano per metà: Edoardo Mapelli Mozzi, marito della principessa Eugenie di York, nipote della coppia reale britannica.