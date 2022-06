Andy Carroll ubriaco e a letto con due ragazze a 7 giorni dal matrimonio

Ubriaco e a letto con due ragazze a 7 giorni dal matrimonio, Andy Carroll festeggia così il suo addio al nubilato

Andy Carroll finisce sul tabloid britannico The Sun, non per una prodezza calcistica, ma per una foto che rischia di compromettere il suo matrimonio, fissato per il 5 giugno. Il calciatore è volato a Dubai per festeggiare l’addio al nubilato, la festa che gli amici maschi organizzano allo sposo prima di dedicarsi per sempre alla vita matrimoniale.

La serata dell’attaccante del West Bromwich è stata divertente, tanto che il giocatore è stato fotografato da una delle due ragazze, cui era in compagnia e che ha diffuso su Snapchat delle immagini non proprio rassicuranti per la star dei reality Billi Mucklow, fidanzata e futura sposa di Carroll. La coppia ha tre figli: Arlo, nato nel 2015, Wolf del 2017, e la piccola Marvel arrivata nel 2020.

Andy e gli amici hanno incontrato le ragazze durante la festa, nell’area vip del The Avenue Dubai, un nightclub del Shangri-La Hotel.

Lo scatto compromettente

Nella foto scatta, Andy Caroll appare addormentato. L'autrice dello scatto e del post è Taylor Jane Wilkey, che si trovava a letto con il calciatore e la sua amica, Phoebe. Non ci sono prove che effettivamente sia successo qualcosa tra l'attaccante e la sua doppia dolce compagnia, ma la situazione è allo stesso tempo difficile da spiegare, ora che è scoppiato lo scandalo.

La ragazza è stata interpellata dal Sun e ha scagionato in parte il calciatore: “Dopo una festa siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltando un po’ di musica, ma come si è messo a letto, completamente ubriaco, si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare”.

Naturalmente, Caroll ha chiesto subito scusa alla futura moglie. Inoltre, sembrerebbe che le ragazze non lo avevano riconosciuto, stando alle dichiarazioni riportate sempre dal Sun: “Era una serata con molte persone che lavorano nel marketing e in varie aziende. Non credevamo fosse un calciatore, anche perché non assomiglia per nulla né a Grealish, né a Rashford"

Ancora, la ragazza si è pentita per aver pubblicato la foto e creato tensione all’interno della coppia: “Mi pento per la foto che ho pubblicato. Mi dispiace per la sua fidanzata, ma Carroll è stato un gentiluomo che non ci ha assolutamente molestato o che si sia spinto oltre, e con il quale alla fine non è accaduto nulla. Abbiamo solo esagerato con una ventina di giri di vodka, decine di bicchieri di sangria e altrettanti di Jäegermeister. I presenti alla festa ci avevano detto che era una vacanza tra ragazzi, non un addio al celibato. Da quelle foto sembro poi essere nuda, ma è colpa dello zoom, perché avevo ancora il vestito rosa. Eravamo tutti talmente stanchi che ci siamo addormentati e non è accaduto altro”.

La ragazza ha ricevuto delle minacce di morte

Taylor Jane Wilkey ora racconta alla stampa di aver ricevuto a seguito della pubblicazione dello scatto delle minacce di morte: “Da quando ne hanno parlato i media ho ricevuto messaggi di odio e minacce di morte via social, perché sembro un’opportunista. Invece per me quanto accaduto è stato un grande insegnamento di vita. Quanto è trapelato sembra dare tutt’altra idea, invece mi dispiacerebbe che annullassero il matrimonio per una vicenda simile. Spero che Billi lo perdoni...”

