Angela Celentano: una speranza dal Sud America. Il padre: "Attendiamo il Dna"

Angela Celentano, si riaccende la speranza che sia viva, arrivata una segnalazione dal Sud America. Il papà: "Attendiamo gli esiti del Dna"

All’epoca della sua scomparsa, Angela Celentano aveva tre anni. Ora, a 26 anni di distanza da quando la piccola svanì nel nulla, il papà Catello Celentano, con la moglie Maria e le atre due figlie Rosa e Noemi, conferma di non aver mai perso la speranza e una recente segnalazione è arrivata dal Sud America.

In un’intervista rilasciata a ilGiornale.it, Catello Celentano afferma: "Oggi ha trent'anni, è una donna. C'è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un riscontro positivo, col test del Dna".

La segnalazione arrivata dal Sud America ha riacceso la speranza, presto il Dna

I coniugi Celentano hanno diramato una foto di come potrebbe essere oggi Angela e hanno spiegato come l’hanno ottenuta: "L'immagine è stata realizzata dagli esperti dell'associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa) e con cui siamo in contatto, mediante uno speciale e avanzato software che ha permesso di realizzare una age progression del volto di mia figlia da bambina. Come ha spiegato l'avvocato Ferradino, il nostro legale, l'immagine è stata ottenuta elaborando i tratti somatici miei, di mia moglie e delle altre due mie figlie, Rosa e Noemi".

Il padre di Angela Celentano rivive i momenti della scomparsa

Era il 10 agosto 1996, quando Angela all’età di 3 anni svanì nel nulla sul monte Faito mentre era in gita con il papà Catello, la mamma Maria e le due sorelle Rosa e Noemi. La famiglia era con un gruppo parrocchiale: "Mia figlia camminava dietro di me, mi sono girato ed era sparita", racconta il padre rivivendo ancora quei drammatici momenti.

Le ricerche andarono avanti per giorni e setacciarono ogni angolo del monte. Alla fine, non restò che arrendersi. Di cosa sia successo quel giorno Celentano ha un'idea certa, che la piccola sia stata scelta a caso: "L'idea che ho oggi e la stessa che avevo 26 anni. Così come penso che, se al posto suo ci fosse stata un'altra bambina o bambino, non sarebbe cambiato nulla per i presunti rapitori". La famiglia pensa che con molta probabilità Angela sia stata portata all'estero.