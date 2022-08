Animal Equality mostra le terribili torture all'interno dei macelli messicani

Animal Equality, la nuova inchiesta sui macelli messicani mostra le crudeltà sugli animali. VIDEO

Animal Equality rilascia anche in Italia l’indagine più estesa sui macelli in Messico, con prove raccolte in 34 macelli situati negli Stati messicani di Jalisco, Oaxaca, Chiapas e Tabasco, tra il 2016 e il 2022. Le immagini raccolte rappresentano purtroppo la realtà di ognuno dei quasi mille macelli esistenti nel Paese, luoghi da cui viene prodotta poi carne esportata anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove l’export di carne rossa dal Messico rappresenta il 25% delle importazioni.

L’inchiesta realizzata dal team investigativo di Animal Equality è la più estesa mai realizzata in Messico e smaschera il sistema ciclico di sfruttamento e crudeltà su cui si basa il frenetico lavoro all’interno dei macelli, dove anche le norme minime vengono sistematicamente violate. Le immagini mostrano come gli operatori ignorino le norme che regolano i metodi di uccisione degli animali nei macelli messicani al fine di evitare inutili sofferenze.

Nel video si possono osservare chiaramente diverse pratiche che provocano grave sofferenza a bovini e maiali, in particolare: Animali legati con corde e catene vengono trascinati, appesi e sollevati brutalmente da terra per le zampe; Animali che ricevono calci e percosse con bastoni quando sono ancora coscienti; Animali che subiscono scosse elettriche che non sono in grado di stordirli efficacemente; Animali ammassati tra loro e costretti ad assistere all’uccisione dei propri simili mentre questi vengono picchiati, sgozzati e lasciati agonizzare; Animali che vengono appesi e fatti dissanguare quando sono ancora coscienti.

Queste condizioni di crudeltà e illegalità non sono un'eccezione e le immagini raccolte sono un'ulteriore prova di ciò che gli scienziati sostengono da anni: mucche e maiali, così come altre specie animali, possono soffrire e sperimentare stati estremi di dolore, panico e stress, prima e durante la macellazione.