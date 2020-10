Anna Wintour e Shelby Bryan si sono separati dopo 20 anni insieme

Anna Wintour, redattore capo di Vogue e icona della moda mondiale, e si è separata dal marito, l'investitore milionario nel settore delle telecomunicazioni Shelby Bryan, dopo oltre 20 anni di relazione. Lo rivela il quotidiano Page Six, secondo cui non si conoscono le cause della rottura. Wintour e Bryan si erano conosciuti a una raccolta fondi di gala per il New York Ballet nel 1997, quando entrambi erano ancora sposati con altri partner: la Wintour con lo psichiatra David Shaffer, dal quale ha avuto due figli, il milionario con la sua seconda moglie Katherine Bryan.