Aperitivo serale, rito irrinunciabile: giro d'affari da 4,5 miliardi di euro

L'aperitivo serale vale un giro d'affari di 4,5 miliardi di euro: un rito irrinunciabile per 14 mln di italiani

Il mercato dell'aperitivo in Italia genera un giro d'affari complessivo di 4,5 miliardi di euro all'anno, dimostrando l'importanza che questa rituale ricopre nella cultura e nelle abitudini nostrane. A organizzarlo 14 milioni di italiani.

Come riporta l'Ansa, il trend economico è registrato da TradeLab e presentato con l'assemblea generale di Federvini, oggi a Roma. Lo studio di mercato segnala che la stragrande parte degli italiani vede il fuori casa come un'occasione di convivialità e socialità.

Lo studio evidenzia che l'80% sceglie di bere principalmente durante occasioni sociali in accompagnamento al cibo distribuite lungo tutta la settimana. Con i risultati emerge inoltre che il 27% sostiene di consumare sempre la stessa tipologia di bevanda e il 40% afferma di effettuare la propria scelta in base alla particolare occasione di consumo. Il 95% consuma bevande alcoliche in compagnia.

I prodotti più consumati sono lo spumante, i vini bianchi e rosati ed i vari cocktail.