Diageo, l'aperitivo si tinge di blu: arriva VENTURO Aperitivo Mediterrraneo

Diageo Italia lancia il nuovo VENTURO Aperitivo Mediterrraneo

Diageo Italia ha lanciato il nuovo VENTURO Aperitivo Mediterraneo, liquore base per l’aperitivo ispirato alla bellezza e all’eleganza dei profumi e dei sapori delle coste del Mediterraneo. Un liquore innovativo lontano dai soliti bitter con un inedito color turchese a ricordare le acque del Mediterraneo, che determina l’identità di VENTURO e dei suoi ingredienti come i limoni italiani, il sale marino, il rosmarino e la camomilla blu. Frutto di oltre due anni di ricerca e affinamento, VENTURO è un marchio inedito per la categoria, ed è prodotto in Italia.

Il mercato italiano costituisce così per Diageo la porta d'ingresso naturale e più importante per lanciare questo marchio iconico, forte della tendenza che vede l'aperitivo all'italiana imporsi progressivamente a livello mondiale. Creato specificatamente per elevare la moderna occasione dell’aperitivo con una proposta differenziata sia per i consumatori che per i bartender, VENTURO rappresenta la determinazione di Diageo di offrire un prodotto super premium in una categoria che i dati confermano essere in crescita stimando che una bevanda su quattro consumata in Italia è un aperitivo.

VENTURO soddisfa i nostri sensi con la sua eleganza espressa anche nella veste grafica della bottiglia, sintesi visiva di tutti gli elementi di raffinatezza e stile italiano: una palette di sfumature tra il blu e il verde, rilievi tattili leggeri ed eleganti, dettagli dorati e motivi sinuosi che richiamano le onde del mare e i pavimenti in marmo pregiato delle più belle terrazze affacciate sul mare. La rivoluzione di VENTURO è un'esplosione di colori vividi che riportano alle dolci estati italiane, alla bellezza di scogliere mozzafiato da ammirare al tramonto in compagnia dei propri cari; la blue hour di VENTURO diventa così un momento speciale di relax e condivisione da ricercare e assaporare al di fuori della frenetica quotidianità.

Il VENTURO Spritz, che rivisita l’iconico Spritz conferendogli tutte le tonalità turchesi e smeraldo del Mediterraneo ed elevando l’esperienza dell’aperitivo grazie a un prodotto sofisticato con ingredienti pregiati di altissima qualità. Una ricetta semplice 1:1:1 che mescola 50ml di VENTURO, 50ml di Vino frizzante Brut e 50ml di Soda guarnita da abbondante ghiaccio e servita in un calice da vino con una crosta di sale marino su metà bordo per consentire l’assaggio con o senza sapidità aggiunta. Ideale sia per la preparazione a casa che per essere degustato nei migliori locali italiani e, come suggerito da alcuni esperti in Mixology coinvolti nella preparazione del lancio, VENTURO è un prodotto versatile che ben si presta a reinterpretare i grandi classici come il Negroni, per dare un twist all’Americano o miscelato con la Tonica.

Roberta Fontana, Direttrice Commerciale Diageo Italia, commenta così il lancio del nuovo brand: “VENTURO rappresenta per Diageo Italia una grande opportunità di portare a un livello superiore l’esperienza dell’aperitivo, un’occasione importante per il mercato italiano e, pertanto, siamo molto orgogliosi questo lancio. Questo fantastico liquore nasce dopo anni di ricerca e siamo fiduciosi che ci aiuterà a presidiare il segmento degli aperitivi con un prodotto raffinato e super-premium. VENTURO offre ai consumatori che cercano momenti di relax un'esperienza ricercata e speciale; non vedo l'ora di vederlo sugli scaffali”.

Ursula Meija-Melgar, Direttrice Marketing Diageo per il sud Europa conferma: “In Diageo osserviamo e analizziamo costantemente i nuovi trend e richieste dei consumatori e ci interroghiamo da tempo sulle nuove opportunità che il mercato offre. Non potevamo quindi ignorare l’area di sviluppo dell’aperitivo dalla quale è emersa una chiara esigenza di rinnovamento e novità per uscire dai soliti rituali e prodotti del pre- dinner. Questo, unito alla capacità di Diageo di creare nuovi prodotti, ha stimolato un appassionato lavoro di ricerca e sperimentazione che ha portato alla nascita di VENTURO. Un’assoluta novità per l’azienda e per il mercato che ci rende orgogliosi ed elettrizzati nel portare al grande pubblico il frutto delle eccellenti competenze del team innovation. A breve partiremo anche con un piano di comunicazione a 360 gradi che prevederà degli investimenti pubblicitari oltre che eventi e comunicazione instore. Stiamo pronti a dipingere l’aperitivo con un’onda di blu”.