Apostolico: "Lì per evitare scontri". Video Catania, l'ipotesi dossieraggio

Video Apostolico, il sospetto: girato dalla Polizia? E lei ora ammette di essere andata a quella manifestazione

Il caso del video postato dal ministro Salvini ieri riguardante la manifestazione a cui ha partecipato la giudice Iolanda Apostolico, la stessa della sentenza pro-migranti, continua a tenere banco. Il magistrato, in un filmato di cinque anni fa, viene ripresa in prima fila ad una manifestazione di protesta in cui si grida "assassini" agli agenti di polizia proprio per il trattamento riservato ai migranti dal governo Conte 1, in cui Salvini era ministro degli Interni. Chi ha girato il video che ritrae la giudice durante la manifestazione di solidarietà per la nave Diciotti il 25 agosto a Catania? Stamattina a chiederselo è il Fatto Quotidiano, mentre il direttore Marco Travaglio ha già una risposta: l'angolatura di ripresa del filmato che ritrae la toga in piazza coincide con la visuale di un uomo armato di videocamera in mezzo alle forze di polizia.

25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia.

Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…. pic.twitter.com/Khfy8mtV5o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2023

E la circostanza che le immagini siano finite in mano al ministro Matteo Salvini si spiega in due soli modi. O un poliziotto - prosegue Il Fatto - con una memoria di ferro si è ricordato di quella manifestazione di cinque anni fa. Oppure "in qualche ufficio di polizia si schedano i partecipanti illustri alle manifestazioni. E quando il politico di turno si domanda "Abbiamo qualcosa contro Apostolico?" c’è chi sa dove pescare in tempo reale". Il video pubblicato ieri su X da Salvini ritrae Apostolico a Catania mentre partecipa alla manifestazione insieme al marito, militante di sinistra e dipendente del tribunale. La giudice è sposata con Massimo Mingrino, funzionario giudiziario dipinto come un simpatizzante di Magistratura Democratica. Secondo Libero nel video c’è anche lui. La giudice Apostolico intanto ieri all'Ansa ha rotto il silenzio e ha ammesso che era lì il giorno della manifestazione "per evitare gli scontri".