Arrestato a Firenze il capo di una setta satanica

A Firenze è stato arrestato il presunto capo di una setta satanica. La Squadra Mobile della Questura di Firenze e il Servizio Operativo Centrale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. L'ordinanza è stata firmata dal gip del capoluogo toscano, su richiesta della procura di Firenze. Le accuse per l'uomo, ritenuto capo della setta, sono riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, violenza sessuale e pornografia minorile, nei confronti di più persone.