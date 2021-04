Arriva in Italia "il Lupo di Wall Street": non Di Caprio, quello vero!

Leonardo Di Caprio, protagonista di "The Wolf of Wall Street", e Jordan Belfort, autore del libro autobiografico dal quale Martin Scorsese ha tratto il film

Sta per arrivare in Italia “Il Lupo di Wall Street”. Non Leonardo Di Caprio, che ha interpretato il personaggio nel famosissimo film di Martin Scorsese, bensì Jordan Belfort, l’ex broker dal cui libro autobiografico omonimo è stata tratta, appunto, l’acclamata pellicola “The Wolf of Wall Street”.



Jordan Belfort dal 3 al 6 giugno sarà a Padova, come ospite speciale del corso organizzato dalla Sales Mastery University.

“Jordan Belfort non verrà nel nostro corso a presentare una lezione preconfezionata – spiega Giuliano De Danieli – ma si metterà a disposizione dei partecipanti, rispondendo a tutte le loro domande. L’obiettivo è quello di fornire ai corsisti un approccio tipicamente americano alla vendita, in aggiunta all’impostazione europea che già daremo noi al corso”.

"In una fase ancora ricca di timori sull'andamento della pandemia, organizzare un evento in presenza ci è sembrato anche un bel segnale di fiducia".

L’incontro dal vivo con l’ex “falco” della finanza è certamente una grande occasione per conoscere l’aspetto umano di una figura molto controversa. Nel 1989 Belfort creò dal nulla la Stratton Oakmont, una società di brokeraggio che gli ha permesso di diventare straricco, fino a quando non è finito in carcere per frode e riciclaggio, sette anni dopo.

“Il nuovo Belfort è molto diverso da quello del passato. Tiene a mettere in luce gli aspetti etici sui quali ha rimodellato le proprie indiscusse competenze”, aggiunge De Danieli.

Oggi Belfort è un ricercato consulente e conferenzieri per aziende e singoli professionisti. Le sue tecniche di vendita, depurate dagli aspetti che gli sono costate care nel rapporto con la legge, sono senza dubbio un insegnamento prezioso.

Certo, qualche domanda sul suo passato burrascoso durante il corso ci sarà, ma ormai il “lupo” ha perso sia il pelo che il vizio: per gli aspetti più pruriginosi, vi toccherà rivedere il film con uno straordinario Leonardo Di Caprio. Che è sempre un piacere.