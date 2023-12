Assalto al portavalori, un testimone su Affari: "Abbiamo trovato il furgone.."

Assalto ad un portavalori, ricerche anche nella bergamasca

Quello che sembrava il classico incidente sulla A4 direzione Torino, si è trasformato in poche ore in una rapina a un furgone portavalori. L’assalto è avvenuto in provincia di Novara stamattina intorno alle 6,30 con la consueta tecnica di un mezzo posizionato di traverso per bloccare il traffico, ma la prontezza e l’esperienza dell’autista ha mandato in fumo il piano diabolico criminale, lanciando l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della stradale e della Mobile, facendo partire una caccia agli assalitori in tutto il nord, compresa la provincia di Bergamo. Alcuni testimoni hanno parlato di spari, fortunatamente senza feriti: “Siamo bloccati da questa mattina, Il furgone bloccato in mezzo alla strada era vuoto quando siamo arrivati ma non c'erano le chiavi. I malviventi se le sono portate via”.

Non è la prima volta che succede un episodio del genere sulla A4, nel 2008 con la stessa tecnica, una banda di criminali aveva rapinato un portavalori all’altezza di Seriate. Pochi mesi dopo, la squadra Mobile di Bergamo arrestò 7 rapinatori. La speranza che la storia si ripeta.