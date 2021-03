Assegno unico figli: a breve l'ok del Senato, tutti i dettagli

Assegno Unico familiare: fino a 250 euro al mese per figlio anche oltre i 21 anni e sarà disponibile per tutti, partite IVA e incapienti compresi

A breve dovrebbe arrivare l'approvazione dell'Assegno unico familiare che permetterà alle famiglie di ricevere tra i 200 e 250 euro al mese per figlio.

"L'assegno unico e universale - ha spiegato all'Ansa la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti - è un provvedimento che fa parte del Family Act e consiste in una quota che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili. E' per tutti, e la quota dipenderà dal reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più, e le più ricche avranno solo una quota base".

Assegno Unico figli, la ministra Bonetti: "Famiglie devono stare tranquille, non ci perderanno"

I fondi a disposizione dell'Assegno unico familiare sono di 20 miliardi tra vecchi e nuovi stanziamenti ma secondo quanto afferma la ministra potrebbe aumentare. Come promesso è stata attivata una norma transitoria che consentirà alle famiglie che hanno destrazioni fiscali per figli maggiori di 21 anni di ricevere comunque il beneficio.

"Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno", ha affermato la Bonetti in risposta ad alcune analisi di terzi in cui si afferma che 1,35 milioni di famiglie avrebbero perso in media 381 euro l'anno (Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l'infanzia). La delega preved eun credito d'imposta o assegno unico mensile che spetterà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite IVA ora esclusi dalla maggior parte dei sostegni per i figli. L'Assegno unico sostituirà bonus, detrazioni per i figli a carico e assegno familiare.