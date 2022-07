Attacco terroristico in Sudafrica, almeno 21 morti

Sudafrica, sono morte almeno 21 persone in un attacco terroristico

Almeno 21 persone sono morte, la scorsa notte del 9 luglio, in diverse irruzioni armate in bar del Sudafrica. L'episodio più grave è avvenuto a Soweto, la grande township nera vicino Johannesburg, dove un gruppo di uomini armati di pistole e fucili ha sparato in maniera indiscriminata contro i clienti di un bar, uccidendo 15 persone e ferendone nove. Gli assalitori si sono poi dati alla fuga su un pulmino bianco.

Altre quattro persone sono morte e otto sono state gravemente ferite in un'altra irruzione armata in un bar di Pietermaritzburg, nello stato del KwaZulu-Natal, secondo quanto confermato dalla polizia all'emittente News24. Un terzo attacco armato in un bar, con due morti e quattro feriti, è avvenuta a Ekurhuleni, nella provincia di Gauteng.

Le sparatorie sono purtroppo comuni nei locali notturni sudafricani e sono spesso collegate alla criminalità organizzata. Ma 15 morti in un solo locale sono un bilancio molto alto. L'allarme è particolarmente forte nell'opinione pubblica dopo la misteriosa morte di 21 adolescenti in un locale notturno di East London il 26 giugno, vittime di un avvelenamento o di un gas tossico.